4 liga podkarpacka. Karpaty Krosno wygrały z beniaminkiem z Kańczugi [RELACJA, ZDJĘCIA]

No może poza 1. minutą, a w zasadzie pierwszym atakiem w tym spotkaniu, kiedy to Dawid Bawor poszedł przebojem lewym skrzydłem, ograł rywala, wpadł w pole karne, a na piłkę czekali już Dawid Dziedzic i Edwin Struś. Bawor zagrywał do partnerów z drużyny ustawionych w polu karnym, ale na szczęście dla miejscowych zagranie przeciął Jakub Pelczar. Okazało się, że było to pierwsze i zarazem ostatnie zagrożenie ze strony piłkarzy z Kańczugi.

Później do głosu doszli krośnianie, zamykając chwilami przeciwników w ich polu karnym. Akcje Karpaty przeprowadzały cały czas skrzydłami, a na bokach brylowali: Karol Wajs (lewe skrzydło) i Grzegorz Gawle (prawe). Co chwilę piłka szybowała na pole karne, gdzie najczęściej dochodził do niej Tomasz Płonka, lecz w tym dniu fart napastnikowi Karpat naprawdę nie dopisywał. Futbolówka po jego uderzeniach głową przelatywała tuż nad poprzeczką, tuż obok słupka, bądź trafiała w poprzeczkę, a to jeszcze w obrońcę, i w efekcie do celu ani raz nie wpadła.