4 liga podkarpacka. Karpaty Krosno wygrały z Głogovią Głogów Małopolski 2:1 [RELACJA, ZDJĘCIA]

Gospodarze nie zrezygnowali z trzeciego gola, przechylającego szalę zwycięstwa. Przeprowadzili kilka akcji, które powinny zakończyć się pełnym powodzeniem, ale na drodze do realizacji celu stawał albo bramkarz, albo linia defensywna Głogovii.

Szansę miał między innymi Dawid Król, decydujący się na solowy atak, wybroniony przez Piotra Lipkę. W sumie zasłużone zwycięstwo Karpat, umacniające krośnian się w ścisłej czołówce ligi.

Bartłomiej Buczek (Głogovia):

Minęło parę dobrych lat od kiedy zdobyłem gola na Karpatach. Krosno to miejsce, do którego zawsze będę wracał z sentymentem, tutaj bowiem wiele dobrego wydarzyło się w mojej piłkarskiej karierze. I nic tego nie zmieni, choćbym nie wiadomo gdzie grał i dla kogo strzelał bramki. Dzisiaj uczyniłem to dla Głogovii, lecz niestety nie odwróciło to wydarzeń na murawie. Przegraliśmy, bo nie byliśmy dość zdecydowani. Dużo strzelaliśmy z dystansu, ale taka taktyka nie przynosiła rezultatów, czy efektów. Może za bardzo brnęliśmy w te uderzenia, może należało spróbować innych rozwiązań, teraz można już gdybać. Stawialiśmy przed sobą awans do III ligi, który obecnie mocno się oddala.