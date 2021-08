4 liga podkarpacka. KS Wiązownica zremisował z JKS-em Jarosław. Remis, który nie krzywdzi nikogo

Pierwsza połowa przebiegała z przewagą miejscowych, którzy zmarnowali dwie znakomite okazje do zdobycia gola. Po przerwie goście bardzo szybko zdobyli gola, bo już w 48. minucie Paweł Hass w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza miejscowych. Gospodarze bardzo szybko odpowiedzieli golem. Kornel Kordas wyłożył piłkę Patrykowi Zielińskiemu, a ten wpakował ja do bramki Dominiki Lisa. JKS w 67. minucie powinien zdobyć drugiego gola, jednak Olivier Pilch nie potrafił sytuacji sam na sam zamienić na gola. Dwie minuty później w polu karnym faulowany był Rafał Michalik. Rzutu karnego na gola nie potrafił zamienić Kacper Rop. Jego strzał obronił Dominik Lis. Do końca spotkania mimo prób ofensywnych z obu stron, wynik nie uległ już zmianie i derbowy mecz zakończył się chyba sprawiedliwym remisem.

- Po pierwszej połowie, w której dominowaliśmy, w której zmarnowaliśmy dwie sytuacje, w drugiej mecz się wyrównał. JKS miał swoje sytuacje, tak samo KS. Wynik sprawiedliwy, ale szkoda zmarnowanego karnego przez Kacpra, bo pewnie były by trzy punkty