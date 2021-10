4 liga podkarpacka. KS Wiązownica zremisował z Legionem Pilzno

Mecz dobrze rozpoczęli goście, którzy już w 15 minucie objęli prowadzenie. Seweryn Kędzior uderzył nie do obrony pod poprzeczkę. Stracona bramka pobudziła gospodarzy, na tyle, że po kwadransie doprowadzili do wyrównania. Drugą połowę otworzył strzał Kacpra Ropa, po którym piłka wylądowała w siatce. Po szybko strzelonym golu gospodarze zadowoleni z prowadzenia niby przeważali, ale niewiele z tego wynikało pod bramką rywala. Legion nie poddał się i w końcówce meczu doprowadził do wyrównania, a szczęśliwym strzelcem okazał się Tomasz Barycza, która na gola zamienił rzut wolny, egzekwowany z okolic 16 metra.

Mecz słaby w naszym wykonaniu, goście więcej biegali i byli agresywniejsi, nasz zespół chciał wygrać mecz jak by najmniejszym nakładem sił i tym razem, to się nie udało. - podsumował prezes gospodarzy, Ernest Kasia.