4 liga podkarpacka: Mecz do jednej bramki w Kolbuszowej Dolnej. Sokół rozbił MKS Kańczuga

Kolbuszowski zespół przystępował do tego meczu podrażniony dwoma przegranymi z rzędu. Po niekrótkiej pauzie za czerwoną kartkę (5 meczów) do składu wrócił Bartek Darłak. "Daraka" wraz z Kornelem Kołaczem nakręcali akcje kolbuszowian, którzy już po 10 minutach prowadzili 2:0. Wynik otworzył uderzeniem sprzed "16" Kołacz. Piłka skozłowała przed bramkarzem gości i ten nie interweniował zbyt szczęśliwie przez. Za chwile do siatki trafił Krzysztof Szymański. Piłkę z lewej strony dograł mu Piotr Szkolnik.

Trzeciego gola zdobył po stałym fragmencie gry Roman Ilnicki (głową). Wykorzystał on dogranie z rzutu wolnego Szkolnika. Kańczuga bardzo rzadko zagrażała Sokołowi, ale umiała zmusić Kamila Mazurka do kilku interwencji. Golkiper miejscowych w największych opałach był po "główce" Dawida Cichego. Aktywny był też Waldemar Znamieńczyków.

Kilka minut po przerwie kolbuszowska drużyna odebrała chęć gościom do gry. Po uderzeniu Kamila Miśko z 20. metrów piłka znów wpadła do siatki. Z interwencją nie zdążył najstarszy zawodnik ligi – Jacek Groch (urodzony w 1974 roku). Gospodarze nie zwolnili tempa po dokonaniu kilku zmian w składzie. Po akcji Bartka Miazgi i dograniu z lewej strony Klaudiusza Dziedzica kolejne gole zdobył Szymański.