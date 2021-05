4 liga podkarpacka. Michał Daniel, napastnik Izolatora Boguchwała: Gdybyśmy dzisiaj wygrali, to byłbym z siebie zadowolony

W sobotę zdobyliście na swoim stadionie tylko punkt choć patrząc z perspektywy pierwszej połowy, to chyba jednak nieźle.

Niby tak, bo w pierwszej połowie rzeczywiście nie szło to po naszej myśli. Nie mogliśmy złapać swojego trybu, straciliśmy dwie bramki, których nie powinniśmy stracić i właściwie dopiero to dało nam takiego kopa. Szkoda, że dopiero to...

Druga połowa była już zupełnie inna, pod wasze dyktando. Pomogła z pewnością czerwona kartka dla jednego z rywali, ale gole trzeba było jednak zdobyć.

Rzeczywiście ta kartka nam pomogła, bo od razu mieliśmy więcej miejsca czy w ataku, czy w rozgrywaniu każdej akcji, ale ciężko było wepchnąć tą piłkę do bramki. Mi się udało zdobyć ładną bramkę, a druga padła ze stałego fragmentu.