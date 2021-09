4 liga podkarpacka. MKS Arłamów Ustrzyki Dolne wysoko pokonał Czarnych Trześń

Zwłaszcza od 13. minuty, kiedy to prawą stroną boiska indywidualny atak przeprowadzał Espańa, a jedynym sposobem jego powstrzymania okazał się faul. Rzut wolny egzekwował Kamil

Walaszczyk, posłał piłkę tuż przy słupku, bramkarz odbił ją przed siebie, a dobitka Szczurka okazała się skuteczna. Chwilę później ponownie piłkę miał Espańa, zagrał ją do Kamila Groborza, ten posłał futbolówkę na pole karne, obrońcy Czarnych nie zareagowali w porę i Radosław Macnar z bliska nie dał szans bramkarzowi.

Bieszczady zaczęły dominować, z coraz większą swobodą wypracowywać sobie bramkowe okazje. Defensywa gości natomiast interweniowała z wielkimi problemami, a chwilami po prostu nie radziła sobie z zażegnaniem niebezpieczeństwa. No chyba, że faulami, jak to miało miejsce przy trzeciej stracie, no ale to niewiele dawało, odwlekało tylko kolejnego gola dla miejscowych.

W konsekwencji takiej postawy Arłamów podwyższał rezultat poza sytuacją z 23. minuty, gdy Wojciechowi Soboniowi pozostawiono zbyt wiele miejsca i ten uderzeniem z 18 metrów posłał piłkę do siatki. Najlepszą wizytówką tego spotkania był piąty gol dla miejscowych. Piłkarze z Ustrzyk tak rozklepali wówczas obronę Czarnych, że Fabian Winnicki znalazł się z piłką przed pustą bramką.