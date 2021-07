Na pierwszych zajęciach pojawiło się kilka nowych twarzy. Są to zawodnicy, którzy wracają do klubu po okresie wypożyczenia jak i kilku zupełnie nowych zawodników, którzy chcieli by spróbować swoich sił w drużynie beniaminka 4 ligi.

Trener Arkadiusz Kiszka w okresie przygotowawczym zaplanował cztery sparingi. W pierwszym, zespół MKS-u zmierzy się Polonią Przemyśl 24 lipca.