4 liga podkarpacka. Orzeł Przeworsk wznowił treningi po krótkiej wakacyjnej przerwie

Na pierwszym treningu trener Paweł Załoga miał do dyspozycji 19 zawodników, w tym kilku wyróżniających się juniorów. Piłkarze z Przeworska przygotowywać się będą do nowego sezonu na własnych obiektach - boisku przy ulicy Budowlanych, ośrodku sportowo-rekreacyjnym i miejskim basenie.

W ramach treningów zaplanowano cztery mecze kontrolne. 31 lipca już po raz kolejny zorganizowany będzie piknik "Orzeł łączy pokolenia" w ramach, którego rozegrany zostanie m.in. mecz o puchar Burmistrza między Orłem a zespołem Arłamów Ustrzyki Dolne.

Co do ruchów kadrowych to jak na razie za wcześnie, aby cokolwiek mówić - mówią działacze z Przeworska. Jedno jest pewne trzon zespołu pozostanie bez zmian.