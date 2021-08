4 liga podkarpacka. Orzeł Przeworsk zremisował z JKS Jarosław [RELACJA, ZDJĘCIA]

Pierwszy kwadrans minął na wzajemnym badaniu sił. W 16 minucie Orzeł sprytnie rozegrał wrzut z autu, piłka trafiła pod nogi Jacka Filsa, a ten z szesnastu metrów strzałem tuz przy słupku otworzył wynik spotkania. Gospodarze zadowoleni z prowadzenia oddali piłkę przyjezdnym, którzy próbowali strzelać na bramkę Roberta Kurosza, jednak uderzenia Pawła Hassa, Karola Ptasznika i ponownie Pawła Hassa były za słabe, aby sprawić kłopot bramkarzowi miejscowych. Robert Kurosz wysilić musiał się tylko po strzale Sebastiana Sobolewskiego, kiedy to piłkę sparował na rzut rożny. Orzeł też próbował swoich sił. Strzał Huberta Bednarza zablokowali obrońcy, ząs uderzenie z rzutu wolnego Marcina Deca wyłapał Dominik Lis.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. JKS próbował konstruować akcje ofensywne, Orzeł kontrował i to właśnie miejscowi powinni zdobyć drugiego gola w 78 minucie, kiedy to po szybkiej akcji, piłka trafiła do Dawida Stypy, a ten minimalnie chybił. W odpowiedzi po rzucie rożnym dla gości, dośrodkował Sebastian Pawlak najwyżej wyskoczył Sebastian Sobolewski i głową skierował piłkę w długi róg bramki Roberta Kurosza, doprowadzając do wyrównania. Chwilę później Sebastian Pawlak mocno uderzył z ostrego kąta, jednak świetną interwencją popisał się Robert Kurosz. W końcowych minutach było trochę nerwów, zarówno na boisku jak i na ławkach rezerwowych, ale to zasługa sędziego, który trochę się pogubił w ostatnich minutach spotkania.