4 liga podkarpacka. Partyzant MAL-BUD1 Targowiska przegrał bardzo ważny mecz u siebie z Lechią Sędziszów Małopolski

Arek Kłusowski w Estrada Studio Live. 28 maja - bezpłatny koncert online w Estradzie Rzeszowskiej

Pochodzi z Rzeszowa, zajął 3. miejsce w talent show "The Voice of Poland", przez lata zajmował się pisaniem piosenek dla popularnych polskich wykonawców z pierwszych miejsc list przebojów. Teraz wszystko wskazuje na to, że nadchodzi jego „5 minut”. Arek Kłusowski w lutym tego roku pokazał światu świetnie przyjęty singiel „Antarktyda” zapowiadający album „Lumpeks". Już 28 maja na jego fanów czeka prawdziwa gratka. Arek zagra koncert w Estrada Studio, który będzie transmitowany na żywo na profilu FB i kanale YT Estrady Rzeszowskiej.