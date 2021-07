4 liga podkarpacka. Patryk Zieliński został nowym piłkarzem KS-u Wiązownica

Patryk Zieliński to piłkarz, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w juniorach Resovii, przechodząc potem do młodzieżowych zespołów Stali Rzeszów. To doskonale znany piłkarz w naszym regionie. 25-latek przed przejściem do Wieczystej Kraków reprezentował barwy Izolatora Boguchwała.