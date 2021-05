4 liga podkarpacka. Paweł Wtorek, trener Sokoła Nisko: Jedziemy "na oparach"

Nareszcie zostało odczarowane własne boisko i nareszcie możesz się cieszyć z wygranej i trzech bardzo ważnych punktów.

Najważniejsze, że odczarowaliśmy siebie. Mamy wielkie braki kadrowe i można powiedzieć, że już jedziemy „na oparach”. Praktycznie do końca sezonu będziemy grać bez kilku podstawowych zawodników, no ale nie możemy się tym tłumaczyć. Nie składamy broni i walczymy do końca, bo tyle nam zostało.

Wygrywacie dziś z silną drużyną, z Ekoballem, który pokazał się z bardzo dobrej strony.

Tak. Nie od dziś wiadomo ,że Ekoball to solidny zespół, tym bardziej cieszy to zwycięstwo. Patrząc na naszą mega wąską kadrę, to cieszę się, że jesteśmy dalej w grze o utrzymanie.

Do zakończenia sezonu i do ostatecznych rozstrzygnięć zostały trzy bardzo ważne spotkania.

Wszystko zależy od nas samych, jak się zmobilizujemy i do nich przygotujemy. Mamy mnóstwo kartek, swoje problemy, ale jak powiedziałem – walczymy.