4 liga podkarpacka. Piast Tuczempy czeka na wygraną. Czy Start Pruchnik pójdzie za ciosem? [ZAPOWIEDŹ 4 LIGI]

Finał Ligi Mistrzów nie w Stambule? Turcja jest na "czerwonej liście"

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City, a Chelsea w Stambule zagrożony - informuje BBC. Rząd Wielkiej Brytanii umieścił Turcję na czerwonej liście w związku z pandemią Covid-19, co oznacza, że podróżować do tego państwa można tylko w wyjątkowych okolicznościach, a zawodnicy po powrocie do UK musieliby odbyć 10-dniową kwarantannę. Angielskie media donoszą, że rozpoczęto rozmowy z UEFA nad zmianą miasta gospodarza, by przenieść finał do Londynu, lub Birmingham.