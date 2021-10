4 liga podkarpacka. Piast Tuczempy pokonał Błękitnych Ropczyce

Trochę niespodziewanie pierwsi mocniej zaatakowali goście i bardzo szybko wyszli na prowadzenie. Z prawej strony ładnym wejściem popisał się Mateusz Buczkowski. Wszedł do środka, i dograł w pole karne do Maksymiliana Popka. Ten uderzył na tyle dokładnie, że Kamil Dybski nie miał szans na interwencję. Błękitni nie mogli czekać z zaangażowaniem większej liczby zawodników do ataku. Odważnie w pole karne goście wbiegł Hubert Siepierski. Skrzydłowy Błękitnych wszedł między Demskiego i Pasaja i został sfaulowany. Karnego na gola miał zamienić Michał Ogrodnik, ale Dominik Jakiel wyczuł jego intencje i złapał piłkę.

W kolejnych minutach trudno było wychwycić kilka składniejszych akcji. Blisko szczęścia był Przemysław Zieliński. Oddał strzał głową po dograniu Buczkowskiego. Piłka otarła się o poprzeczkę bramki Dybskiego. Piast widząc kłopoty Błękitnych coraz częściej zakładał pressing na połowie rywala. Sporym zagrożeniem był Kacper Benc, na którego uważać musiał Michał Kukla.