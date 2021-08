4 liga podkarpacka. Pierwsze zwycięstwo KS-u Wiązownica

W pierwszej odsłonie więcej z gry mieli goście, którzy wypracowali sobie kilka dogodnych sytuacji. Z upływem czasu do głosu zaczęli dochodzić miejscowi, którzy mogli pokusić się o wyrównujące trafienie. Po składnej akcji Kordasa ze Staszczakiem ten drugi uderzył w kierunku bramki i sprzed linii bramkowej z interwencją zdążył Stopyra. Dobrą okazję zmarnował Zieliński, z dwóch metrów trafiając w golkipera miejscowych. W końcu goście dopięli swego. Dośrodkowanie Kloca na gola zamienił Zieliński. W drugiej odsłonie goście skupili się na obronie a miejscowi szukali okazji do wyrównania. Świetnej sytuacji nie wykorzystał Pasaj, w dogodnej sytuacji trafił w boczną siatkę. W samej końcówce z rzutu wolnego przymierzył Demski i piłka otarła spojenie słupka z poprzeczką. W doliczonym czasie gry strzał Sobola wylądował na spojeniu bramki Cynara. – Nie mogliśmy wejść w mecz. Z upływem minut graliśmy coraz lepiej i szkoda, że nie udało się zremisować, bowiem mieliśmy kilka dogodnych sytuacji – mówił po meczu trener Piasta Marek Strawa. – Ciężko idzie ale cieszy wygrana. W pierwszej połowie rywal nie miał za wiele do powiedzenia. W drugiej odsłonie za bardzo cofnęliśmy się do obrony, co napędzało gospodarzy – dodał prezes Wiązownicy Ernest Kasia.