4 liga podkarpacka. Podział punktów w meczu Głogovii Głogów Małopolski z Izolatorem Boguchwała

Spotkanie było bardzo wyrównane i gra toczyła się głównie w środku pola. Żadna z drużyn nie stworzyła sobie jakiejś sytuacji, której potem mogłaby szczególnie żałować.

Piłkarzom na pewno dały się też we znaki warunki, które w niedzielne popołudnie były wyjątkowo niesprzyjające. Padający deszcz sprawił, że boisko było grząskie i śliskie.

- To był taki mecz na remis - przyznał po spotkaniu II trener Głogovii Grzegorz Żyła. - Trudno raczej stwierdzić, by któryś zespół miał przewagę, bardzo wyrównane spotkanie i po prostu oba zespoły zasłużyły na punkt. Boisko było bardzo ciężkie i przez to na pewno też trudniej było zagrać jakąś dokładną piłkę i w konsekwencji stworzyć sytuację bramkową - podsumował.

Głogovia Głogów Małopolski - Izolator Boguchwała 0:0

Głogovia: Lipka - Kloc, Załucki, Chamera, Hus - Płonka, Pałys-Rydzik l, Bożek, Gil (75 Czado) - Pyrdek (41 Odrzywolski), Buczek. Trener Adam Wałczyk.