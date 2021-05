4 liga podkarpacka. Polonia Przemyśl ograła Sokoła Nisko 2:1 [ZDJĘCIA, RELACJA]

Wynik spotkania w 28 minucie otworzył po składnej akcji Kamil Janas, który pozostawiony bez opieki w polu bramkowym z bliskiej odległości pokonał Dawida Drozda. Goście poszli za ciosem i w 30 minucie prowadzili już dwoma bramkami. Piłka trafiła do Pawła Sedlaczka, a ten będąc w okolicach 20 metra od bramki pięknym strzałem pokonał młodego bramkarza gospodarzy. Taki przebieg boiskowych wydarzeń oraz bramka „stadiony świata” zupełnie odebrała gospodarzom chęci do gry i do końca pierwszej połowy nie zagrozili poważniej bramce strzeżonej przez Artura Kuźniara.