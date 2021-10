4 liga podkarpacka: Polonia Przemyśl pokonała na wyjeździe Karpaty Krosno [ZDJĘCIA, RELACJA]

Jeśli ktoś wierzy w pechowe liczby, zdarzenia, daty, czy po prostu jest przesądny, łatwo znajdzie przyczynę porażki Karpat w tym meczu. Wszak to pierwsza w tym sezonie i akurat w 13 kolejce. Żart rzecz jasna, zaś zdroworozsądkowo patrząc na sportową rywalizację, i w taki właśnie sposób obserwując ten mecz, powodów niepowodzenia krośnian należy szukać zupełnie gdzie indziej.

W samej postawie miejscowych piłkarzy, sposobie ich gry oraz solidnej defensywie Polonii, która problemy z zatrzymaniem ataków rywali miała tylko na początku spotkania. Wtedy to, mniej więcej w pierwszym kwadransie precyzyjnie określając czas, Karpaty z łatwością stwarzały sobie okazje, co zresztą zgodne było z przewidywaniami, ponieważ bezwzględnie krośnianie do faworytów należeli, a w przypadku zwycięstwa obejmowali fotel lidera.

We wspomnianym okresie Wiktor Majewski nieznacznie chybił z 15 metrów, uderzenie Dawida Króla z rzutu wolnego z 18 metrów nogą instynktownie obronił Gracjan Maciewicz, a Karol Wajs głową z kilku metrów posłał piłkę tuż obok spojenia. Im dłużej trwał mecz, tym trudniej gospodarze przedostawali się na pole karne przeciwnika. Co prawda nadal posiadali przewagę, lecz niewiele z niej wynikało.