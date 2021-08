4 liga podkarpacka. Polonia Przemyśl pokonała Orła Przeworsk. Skuteczny finisz Polonii

Spotkanie lepiej zaczęło się dla gospodarzy, bo Kuźniar z bliska głową pokonał Kurosza już w drugiej minucie. Radość Polonii nie trwała długo, Orzeł odpowiedział dwukrotnie za sprawą Marcina Deca – pierwszy gol padł po dograniu Dawida Obłozy, a drugi z rzutu wolnego. Gdyby goście wykorzystali chociaż jeszcze jedną szanse przy stanie 1:2, to z Przemyśla wywieźliby zapewne trzy punkty. Tak się jednak nie stało.

Polonia skorzystała z nieskuteczności Orła. Piękną i z pewnością przełomową bramkę dla losów tego spotkania zdobył młodzieżowiec Hubert Błahuciak, który przymierzył zza 16. metra, nie dając żadnych szans doświadczonemu Robertowi Kuroszowi. Wynik spotkania strzałem głową podwyższył Grigorij Zanko. Na dodatek od 85. minuty goście grali w osłabieniu z powodu drugiej żółtej kartki dla środkowego obrońcy Damiana Barszczaka. Przyjezdni mimo gry w osłabieni, próbowali doprowadzić do wyrównania, jednak ich zapędy skutecznie rozbijała obrona Polonii. Gospodarze w ostatnich sekundach gry trafili do bramki Orła po raz czwarty, a drugi raz uczynił to Zanko, ustalając wynik spotkania.