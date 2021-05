4 liga podkarpacka. Przemysław Pyrdek, piłkarz Głogovii Głogów Małopolski: Wolę normalny system rozgrywkowy

To twój pierwszy sezon w Głogovii. Już zaaklimatyzowany? Tak, jeśli chodzi o aklimatyzację, to chyba była ona najszybsza jak dotąd. Znałem większość chłopaków tutaj, nie było żadnych problemów. Od pierwszego dnia było wesoło.

Czy Korona jeszcze jest do złapania? Ciężko będzie. Konsekwentnie wygrywają kolejne spotkania, odskoczyli już bardzo daleko. Dopóki jednak piłka w grze, to wszystko się może zdarzyć, ale przewagę wypracowali bardzo dużą.

Z Bartkiem Buczkiem w ogóle rozumiecie się chyba bez słów - takie wrażenie można odnieść podczas meczów. Rzeczywiście tak jest? Trochę tych meczów razem się zagrało, więc nie ma się co dziwić. Tak jak mówiłem wcześniej, nawyki pozostały. Znamy się już trochę, szukamy na boisku, podajemy jeden drugiemu i tak się staramy zagrażać przeciwnikom. Mam nadzieje, że z meczu na mecz to zgranie będzie widoczne jeszcze lepiej.

Jak oceniasz swoją dotychczasową postawę w meczach rundy wiosennej?

Jestem zadowolony z asyst i sytuacji, które staram się tworzyć kolegom, to na pewno. Gorzej jeśli chodzi o bramki, kilku sytuacji nie wykorzystałem i tu mam duże pretensje do siebie. Zawsze wiem, że można lepiej i staram się przykładać na tyle do meczu, by później nie żałować tego czy tamtego. Zależy mi na tym, żebym ja był zadowolony z siebie, trener, chłopaki z drużyny i ludzie, którzy nam kibicują.