4 liga podkarpacka. Radosław Macnar, napastnik MKS-u Arłamów/Bieszczady Ustrzyki Dolne: Potrzebujemy wzmocnień, nie uzupełnień [WYWIAD]

Widać, że skuteczności w 4 lidze nie straciłeś - rywalizacja o najlepszego strzelca dodatkowo nakręca?

Nie ma co narzekać choć było kilka meczów, w których zablokowałem się i nie mogłem pokonać bramkarza drużyny przeciwnej. Jak każdy napastnik chcę tych bramek strzelać jak najwięcej, a rywalizacja zawsze dodatkowo nakręca.

Jaka jest recepta, żeby strzelać tyle bramek?

Nie mam pojęcia. Póki co omijają mnie poważne kontuzje, więc gram praktycznie wszystkie mecze po 90 minut. Nie jestem przesądny, a jedyne co robię przed meczem to rozmowa z Bogiem i modlitwa.

Na razie jesteś liderem strzelców razem z Patrykiem Zielińskim - śledzisz to, jak sobie w danej kolejce radzą strzelecko koledzy z innych drużyn?

Ogólnie zawsze po każdej kolejce sprawdzam wyniki, strzelców i tabelę, ale bardziej ze względu na to, że w innych drużynach grają moi znajomi. Choć nie ukrywam faktu, że jak miałem najwięcej bramek w lidze, to zerkałem na rywali.