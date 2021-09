4 liga podkarpacka. Sokół Kamień wygrał z Czarnymi Trześń, ale goście byli bardzo blisko pierwszej zdobyczy punktowej

Sokół pierwszą bramkę zdobył już w 12. minucie gry - gospodarze popisali się swoim firmowym zagraniem: wyrzut z autu w pole karne, zgranie futbolówki i precyzyjnym strzałem popisał się Krzysztof Smusz.

Gol na 2:0 to piękna akcja Sokoła; Michał Mistrzyk popędził prawym skrzydłem i dograł w pole karne do Macieja Ruraka, a ten z pierwszej piłki uderzył nie do obrony. Jeszcze ładniejszy był gol na 3:0 - fenomenalną indywidualną akcją popisał się Krzysztof Weres. Doświadczony zawodnik minął dryblingiem dwóch obrońców gości i huknął z dystansu tuż przy słupku.

Sokół miał więcej bramkowych okazji, jednak w niektórych momentach zabrakło nieco skuteczności.

Drugą połowę zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście, którzy w 51. minucie zdobyli bramkę - na listę strzelców wpisał się Damian Maziarz. Czarni poszli za ciosem i w 66. minucie przegrywali już tylko jedną bramką: na strzał z dystansu zdecydował się Wojciech Soboń, piłka odbiła się jeszcze od jednego z defensorów gospodarzy i zmyliła Macieja Siudaka.