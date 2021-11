4 liga podkarpacka. Sokół Kamień został sprowadzony na ziemię przez Izolatora Boguchwała [ZDJĘCIA, RELACJA]

Sokół Kamień to jest bez wątpienia największa pozytywna niespodzianka tego sezonu 4 ligi podkarpackiej. Zespół Marka Kusiaka w Boguchwale nie miał jednak nic do powiedzenia i został wypunktowany przez Izolatora.

Za Sokołem na "Izo Arenę" przyjechała grupa kibiców, ale zapewne nie poznawali swoich ulubieńców. To samo tyczy się zresztą również trenera beniaminka, który to spotkanie musiał oglądać z wysokości trybun.

Jego podopieczni całkowicie zawiedli i byli tylko tłem dla dobrze dysponowanych gospodarzy. Do tego popełniali proste błędy, z których skrzętnie korzystała "Izolacja".

Tak było choćby przy golu na 1:0, kiedy Michał Daniel dośrodkował z okolic środka boiska, a kompletnie niepilnowany Mateusz Kasprzyk uderzeniem głową przelobował Macieja Siudaka.

Jeśli ktoś liczył, że przegrywając gracze Sokoła ruszą to ataków, to musiał się srogo zawieść. Wciąż to miejscowi przeważali i szukali kolejnych bramek. I byli bliscy powodzenia, ale po strzale Michała Worosza piłkę sprzed linii wybił Adrian Piekut.