4 liga podkarpacka. Sokół Nisko pokonał u siebie Geo-Eko Ekoball Stal Sanok

Mający kłopoty personalne gospodarze od pierwszych minut ruszyli do ataku i już w 4 minucie piłkę z siatki wyciągał Jagniszczak. Szewczyk ograł obrońcę i dograł futbolówkę w pole karne a ta trafiła do Maruta, który pewnym strzałem pokonał bramkarza gości. Chwilę później Stypa po zagraniu Judy znalazł się w dogodnej sytuacji, jednak strzał zawodnika gospodarzy okazał się zbyt słaby.

Po kwadransie gry goście zaczęli łapać swój rytm gry, a pierwszy strzał w stronę bramki oddał Kalemba posyłając jednak piłkę obok słupka. W 38 minucie wyróżniający się w tym spotkaniu Szewczyk wyłuskał piłkę w środkowej strefie boiska, szybko uruchomił Stypę, ten dograł do Judy, jednak napastnik gospodarzy uderzył zbyt lekko i Jagniszczak nie miał problemów z obroną tego strzału. Ta niewykorzystana sytuacja szybko się zemściła i już po kolejnej akcji na tablicy widniał wynik remisowy. Po składnej akcji futbolówka trafiła na 25 metr do Lorenca, a ten mając nieco wolnego miejsca zdecydował się na strzał, po którym piłka po rękach Drozda wpadła do bramki. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy gospodarze mieli dwie „setki”. Strzał Tabaki wybronił bramkarz, a chwilę później piłka po strzale Judy minimalnie minęła słupek bramki.