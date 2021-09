4 liga podkarpacka. SPEC Stal Łańcut pokonała Piasta Tuczempy rzutem na taśmę

Więcej chęci do kreowania sytuacji mieli przyjezdni. W pierwszym kwadransie wykonywali oni kilka rzutów rożnych, lecz nie przełożyło się to na stworzone okazje. W rewanżu z rzutu wolnego przymierzył Damian Demski, ale za słabo, by pokonać golkipera Stali. Na tym emocje w pierwszej odsłonie się skończyły. Po zmianie stron zespoły bardziej żywiołowo radziły sobie pod polem karnym rywala. Futbolówka w polu karnym szukała Patryka Roga. Kilka razy napastnik gości miał okazję, by skierować piłkę do siatki, lecz na przeszkodzie stawała obrona miejscowych, bądź bramkarz. W 52. minucie Róg otrzymał dobre dogranie, jednak przymierzył w boczną siatkę. Z drugiej strony z bocznego sektora dośrodkowywać próbował Kacper Benc. Wyszedł z tego strzał i Arkadiusz Słysz przeniósł piłkę nad poprzeczką. W 69. minucie kolejny raz futbolówkę otrzymał Róg, lecz świetną interwencją popisał się Marcin Sobol. Kwadrans przed końcem na listę strzelców próbował się wpisać Łukasz Tyrawski, ale jego próba została zablokowana przez obrońcę. W 83. minucie najlepszą okazję na gola mieli goście. Marcin Dudek wyłożył piłkę do Roga, ten mocnym uderzeniem ostemplował poprzeczkę. W samej końcówce obie drużyny miały dobre okazje na gola. Najpierw Jacek Broda