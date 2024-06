4. liga podkarpacka. SPEC Stal Łańcut skromnie, ale zasłużenie wygrywa z Wisłokiem Wiśniowa

SPEC Stal Łańcut – Wisłok Wiśniowa 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Róg 8.

SPEC Stal: Szpindor – Stopyra ż (70 Sowa), Więcek, Kardyś, Wójcik, Kocój, Makowski, Reiman, Majda ż, Róg (82 Płocica), Buć ż. Trener Krzysztof Korab.

Wisłok: Korziewicz – B. Szymański, Majewski (80 Walicki), Piątek, J. Krok, Czelny (75 Rajchel), Zięba (58 Baran), M. Szymański (80 Gil), Smoleń, Kasperkowicz ż ż cz [66], Kovtok (70 Głód). Trener Grzegorz Sitek.

Sędziował Tomasiewicz (Dębica).

Widzów 400.

Faworyt tego meczu dobrze wszedł w to spotkanie. Po szybkim ataku piłkę do siatki strzałem z około 10. metrów zdobył Patryk Róg. Dobrym podaniem obsłużył go Oskar Majda. Była to udana kontra miejscowych, którzy sprawdzali się też w ataku pozycyjnym.