4 liga podkarpacka. Sprawiedliwy podział punktów w Sanoku. Ekoball zremisował z Sokołem Łańcut [RELACJA, ZDJĘCIA]

W pierwszej połowie spotkanie było ciężkie do oglądania dla kibiców, bo przede wszystkim dominowała twarda futbolowa walka w środku boiska, a okazji strzeleckich niemalże nie było. Odnotować można właściwie tylko szansę Dawida Bieniasza, który oddał strzał z niezłej pozycji, nie trafiając jednak w światło bramki. Do przerwy to właśnie przyjezdni, dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi, sprawiali nieco korzystniejsze wrażenie.

Po zmianie stron ekipa gospodarzy zaczęła grać trochę odważniej, co znalazło potwierdzenie w 74. minucie. Zamieszanie w polu karnym gości wykorzystał rutyniarz Niemczyk, półgórnym strzałem z kilkunastu metrów trafiając przy słupku. Nie mając już nic do stracenia stalowcy z Łańcuta w końcówce pojedynku postawili wszystko na jedną kartę, szukając szans głównie w stałych fragmentach gry. I wreszcie po dalekim dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka przedostała się w pole bramkowe Ekoballu, gdzie Buć wpakował ją do siatki uderzeniem z najbliższej odległości. Stanęło na remisie, z którego chyba obydwa zespoły mogą być zadowolone.