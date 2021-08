4 liga podkarpacka. Stal II Mielec chce podtrzymać dobrą passę [ZAPOWIEDŹ KOLEJKI]

Stal II Mielec podejmuje Legion i jest w tym pojedynku zdecydowanym faworytem. Legion wciąż czeka na pierwszą wygraną w tym sezonie.

Typ Nowin: 1. Początek meczu w sobotę o godzinie 11.

Ciekawie zapowiada się pojedynek w Głogowie Małopolskim, gdzie Głogovia zagra z Izolatorem. Gospodarze niedzielnego spotkania wygrali ostatnio w Wiązownicy, ale „Izolacja” to trudny rywal.

Typ Nowin: X. Początek meczu w niedzielę o godzinie 16.

Wicelider z Jarosławia jedzie do Przeworska i na pewno będzie miał apetyt na kolejne trzy punkty, by nie tracić dystansu do prowadzącej Stali II Mielec.

Typ Nowin: 2. Początek meczu w sobotę o godzinie 17.

Karpaty, przed sezonem określane jako jeden z głównych faworytów ligi, zagrają u siebie z beniaminkiem z Łańcuta. Do tej pory podopieczni trenera Dariusza Liany nie wygrali, ale teraz są faworytem.

Typ Nowin: 1. Początek meczu w sobotę o godzinie 17.