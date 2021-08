4 liga podkarpacka. Stal II Mielec wciąż na czele z kompletem punktów - Legion Pilzno pokonany [RELACJA,ZDJĘCIA]

Można powiedzieć, że początek sobotniego spotkania był podobny do tego, co zaprezentowała pierwsza drużyna Stali Mielec w pojedynku z Górnikiem Łęczna. Podopieczni trenera Sebastiana Bajorka również bardzo szybko strzelili dwa gole i ustawili sobie mecz - wynik otworzył Bartosz Bajorek już w 6. minucie, a niedługo potem Kacper Sadłocha podwyższył na 2:0.

- To nam na pewno bardzo pomogło, bo grało się dużo łatwiej, ale gdyby się tak nie zaczęło, to nie wiadomo, jak by się to skończyło - przyznał coach Stali II.

Mielczanie byli zespołem lepszym i zasłużenie prowadzili. W pierwszej połowie drużyna z Pilzna próbowała jeszcze coś zrobić, ale w drugich 45 minutach gospodarze już całkowicie dominowali na boisku.

- Zawodziła u nas dzisiaj trochę skuteczność, bo pewnie gdybyśmy wygrali 4:0, to nikt by się nie obraził - przyznał Sebastian Bajorek.