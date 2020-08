4 liga podkarpacka. Trzecia wygrana Czarnych Jasło z rzędu - tym razem pokonali zespół Geo-Eko Ekoball Stali Sanok

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy w pole karne sanoczan wbiegł Paweł Setlak, a interweniujący obrońca Stali, Piotr Lorenc przekroczył przepisy, popychając rywala, co zakończyło się podyktowaniem dla Czarnych rzutu karnego. Takich okazji nie marnuje w tym sezonie Łukasz Urban i gospodarze, zdobywając gola „do szatni”, zapewnili sobie jednobramkową przewagę przed drugą połową.

Po jej rozpoczęciu do głosu doszli jednak przyjezdni, dążąc za wszelką cenę do wyrównania i tym samym odwrócenia losów meczu. Goście przeważali, starali się wypracować bramkową okazję, lecz na przeszkodzie stawali im dobrze tego dnia dysponowani defensorzy Czarnych oraz bramkarz Łukasz Lepucki, który imponował przede wszystkim grą na przedpolu, wyłapując piłki po wrzutkach, czy dośrodkowaniach gości.

W efekcie miejscowi przetrwali dominację przeciwnika i mecz ponownie się wyrównał. W kolejnych minutach raz jedna, raz druga ekipa dochodziła do sytuacji strzeleckich, przegrywając za każdym razem pojedynki z bramkarzami. Aż w końcu znowu sygnał do ataku dał Setlak, inicjując akcję lewą stroną boiska. Zacentrował na pole karne, gdzie dobrze ustawiony Wojciech Kiełtyka zgrał piłkę głową nadbiegającemu Pavlovi Kulishowi. Ten już wiedział co z nią zrobić, dzięki czemu podwyższył, a jednocześnie ustalił rezultat spotkania. Było to trzecie z rzędu zwycięstwo beniaminka z Jasła.