4 liga podkarpacka. Udana końcówka Arłamowa/Ustrzyk Dolnych i ważne punkty gospodarzy w starciu z Orłem Przeworsk

Intensywne zabiegi dały pozytywny rezultat i Macnar wybiegł na boisko w tym bardzo ważnym dla obu zresztą ekip spotkaniu. I co najważniejsze dla gospodarzy potwierdził swoją znakomitą skuteczność w tym sezonie. Konkretnie w doliczonym czasie gry, kiedy to znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, objechał golkipera przyjezdnych i skierował piłkę do pustej bramki.

Macnar przypieczętował tym samym zwycięstwo Bieszczadów, wszak miejscowi prowadzili od dobrych kilku minut po celnym strzale głową Kamila Walaszczyka. Duży udział przy tym golu miał również Oleg Moskalets, który dosłownie kilkadziesiąt sekund wcześniej wszedł na murawę i natychmiast zacentrował na tyle precyzyjnie, że kapitan miejscowych uzyskał prowadzenie.

Jeszcze wcześniej, na początku drugiej odsłony, miało miejsce inne istotne dla przebiegu meczu zdarzenie. Mianowicie Hubert Bednarz za faul na Pawle Ziembie otrzymał czerwoną kartkę, osłabiając tym samym drużynę. Od tej pory Arłamów/Bieszczady przejął inicjatywę, czego konsekwencją były dwa gole strzelone w samej końcówce spotkania. Wynik mógł podwyższyć Daniel Rąpała, ale trafił w poprzeczkę.