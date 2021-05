4 liga podkarpacka. Waktem Korona Bendiks Rzeszów pewnie pokonała u siebie Igloopol Dębica

Korona zaczęła dosyć zdecydowanie - od razu próbowała się przedostać w okolice pola karnego Łukasza Psiody choć z początku Igloopol starał się rozbijać te próby jeszcze przed polem karnym. Jednak już w 13. minucie w pole karne "Morsów" wpadł Mateusz Jędryas wyłożył piłkę Jaromirowi Skibie i było 1:0 dla miejscowych. Później szybko mogła paść druga bramka, ale tym razem Jędryas nie trafił praktycznie do pustej bramki. Goście odpowiedzieli groźnym uderzeniem Marcina Janusa, ale Koronę uratował Paweł Pawlus przenosząc piłkę nad poprzeczką.

Drugą połowę znowu dobrze zaczęła Korona - tym razem bardzo ładnym dośrodkowaniem w rzutu rożnego popisał się Mateusz Kantor, piłka dotarła do Kardysia, który bardzo ładnym strzałem nie dał szans Psiodzie. Igloopol później próbował zaatakować koroniarzy, ale najczęściej kończyło się na tym, że brakowało strzału albo te próby były niecelne. "Morsom" ewidentnie brakowało pomysłu na to, by zdobyć kontaktowego gola.