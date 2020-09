4 liga podkarpacka. Watkem Korona Bendiks Rzeszów pewnie pokonała na własnym stadionie Czarnych Jasło

Początek meczu był dosyć wyrównany, bo oba zespoły dosyć odważnie ruszyły do przodu. Widać jednak było, że goście mają trochę kłopotów w defensywie i zawodnicy Korony coraz śmielej poczynali sobie w polu karnym Lepuckiego. W 10. minucie Paweł Piątek mocnym strzałem po raz pierwszy pokonał bramkarza Czarnych. Po tej akcji koroniarze wyraźnie złapali „wiatr w żagle”, dobrze grali pressingiem często odbierając piłkarzom z Jasła piłkę jeszcze na ich połowie i w efekcie tworzyli sobie coraz więcej sytuacji bramkowych. Gola mógł zdobyć ponownie Piątek czy Buczek, ale Czarnych ratował jeszcze Lepucki. W 37. minucie w pole karne wpadł Przybyło, który urwał się obrońcom i został sfaulowany przez bramkarza gości. Karnego na bramkę zamienił ponownie Piątek. Niedługo przed przerwą kontuzji doznała sędzina liniowa, ale na szczęście mogła kontynuować swoją pracę do końca spotkania.

W drugiej połowie koroniarze nie zamierzali spuszczać z tonu i ponownie stwarzali sobie dobre okazje pod bramką jaślan. W środku pola bardzo dobrze radził sobie Maciej Maślany, który ambitnie walczył o każdą piłkę i dzięki temu uniemożliwiał gościom płynne rozgrywanie piłki. W 60. minucie ponownie dał znać o sobie Piątek, który po raz trzeci wpisał się na listę strzelców.

Potem gra się trochę uspokoiła, Czarni próbowali nawet przedostawać się pod bramkę gospodarzy, ale tam napotykali już na mur w postaci defensywy Korony, a gdy dochodziło już do strzałów, to były one raczej anemiczne i nie mogły sprawić problemu Janikowi.

Rzeszowianie natomiast co jakiś czas jeszcze też próbowali podwyższyć wynik, ale zaczęli bardziej szanować piłkę i dłużej przygotowywali swoje akcje. Ostatecznie więcej bramek w tym spotkaniu nie padło, a Korona wreszcie zaprezentowała grę, na jaką czekali jej kibice – pewnie z tyłu i skutecznie w ataku.