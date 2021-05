4 liga podkarpacka. Watkem Korona Bendiks Rzeszów pokonała Izolatora Boguchwała i powiększyła przewagę w tabeli

Izolator od samego początku dał wyraźnie do zrozumienia gospodarzom, że nie przyjechał do Rzeszowa się bronić. Piłkarze trenera Bartosza Zołotara próbowali konstruować akcje i niepokoić defensywę Korony. Trochę niespodziewanie udało się już w 6. minucie za sprawą Przemysława Nalepki. To podziałało mobilizująco na miejscowych - piłkarze trenera Grzegorza Opalińskiego odważniej ruszyli w kierunku bramki Patryka Drzymały i dosyć szybko odniosło to skutek, bo w 19. minucie w zamieszaniu podbramkowym po centrze Karwackiego sędzia dopatrzył się przewinienia jednego z graczy "Izolacji" w polu karny i podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Mateusz Jędryas, który w ostatnim meczu z Igloopolem zmarnował jedną "jedenastkę". Jak się okazało, tym razem także górą był bramkarz, ale jednak do piłki odbitej przez Drzymałę dopadł Jędryas i dokończył dzieła. W pierwszych 45 minutach szczęścia próbowały jeszcze obie drużyny, ale piłka do siatki nie wpadła.