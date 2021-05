4 liga podkarpacka. Watkem Korona Bendiks Rzeszów pokonała na wyjeździe Izolatora Boguchwała

Po środowej porażce i całkiem dobrym meczu na boisku Korony Izolator na pewno bardzo chciał się zrewanżować. Już na początku spotkania dostał jednak mocny cios - podawać w pole karne próbował Mateusz Kantor, do piłki po rykoszecie dopadł Jaromir Skiba, który kapitalnie odegrał do Mateusza Jędryasa, a ten posłał piłkę obok bezradnego Patryka Drzymały.

W końcówce pierwszej połowy szybkie dwie żółte kartki złapał Krystian Wilk i tuż przed przerwą poważnie osłabił swój zespół.

Mimo wszystko na początku drugiej połowy aktywniejsi w ataku byli gospodarze, którzy kilka razy (głównie z dystansu) próbowali zakoczyć bramkarza Korony. Goście nie zapominali również o ofensywie i starali się groźnie kontratakować. Po jednej z takich akcji piłkę w polu karnym dostał ponownie Mateusz Jędryas i po raz trzeci pokonał Drzymałę. Trzeba przyznać, że napastnik koroniarzy był w sobotę wyjątkowo skuteczny, bo w całym spotkaniu trzy razy strzelał na bramkę Izolatora i za każdym razem zdobywał gola.

Trzecia bramka odebrała trochę ochotę do gry Izolatorowi - piłkarze z Boguchwały chyba trochę chcieli już po prostu dograć to spotkanie do końca. Korona co jakiś czas ruszała z jakimś szybkim atakiem z własnej połowy, ale groźnych akcji również już nie stworzyła.