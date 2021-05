4 liga podkarpacka. Watkem Korona Bendiks Rzeszów zremisowała na swoim boisku z Piastem Tuczempy

Od tego momentu mecz zrobił się bardziej wyrównany, ale żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć sobie klarownej sytuacji. Jednak pod koniec pierwszej połowy ponownie dali znać o sobie koroniarze - tym razem do siatki Michała Szularza trafił Dawid Przybyło.

Korona zaczęła z dużym animuszem. Piłkarze trenera Grzegorza Opalińskiego od samego początku postawili na atak i goście nie bardzo mogli sobie poradzić z tym naporem. Już w 6. minucie Mateusz Kantor krótko zagrał z rzutu rożnego do Macieja Maślanego, ten wrzucił piłkę w pole karne, gdzie był niezawodny ostatnio Mateusz Jędryas i zrobiło się 1:0 dla miejscowych.

Drugie 45 minut lepiej zaczął Piast, który próbował odrobić straty. Obrona gospodarzy grała jednak czujnie, a goście nie potrafili skutecznie sobie z tym poradzić. Miejscowi od czasu do czasu próbowali przedostać się pod pole karne Piasta, ale były to również próby nieskuteczne. W końcówce znowu przycisnął Piast i opłaciło się. W 81. minucie Sebastian Kocój tak niefortunnie interweniował, że wpakował piłkę do własnej bramki. Chwilę później goście mogli cieszyć się z kolejnego gola, ale strzał Tyrawskiego z pustej bramki wybił jeden z graczy Korony. Rzeszowianie również w ostatnich minutach mieli swoją szansę, ale okazji nie wykorzystał Paweł Piątek.

Ostatecznie zakończyło się na podziale punktów, co oznacza, że Korona, mimo porażki Karpat Krosno, musi jeszcze wstrzymać się ze świętowaniem awansu.