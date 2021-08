4 liga podkarpacka. Wiązownica wciąż bez wygranej. Tym razem porażka z Głogovią Głogów Małopolski

Gospodarze prowadzili po rzucie karnym, z którego pewnie przymierzył Zieliński. Goście nie zwiesili głów i szybko doprowadzili do remisu. Płonka wykorzystał dośrodkowanie kolegi z zespołu i uderzeniem głową ulokował piłkę w siatce. Jeszcze przed przerwą Pałys-Rydzik został sfaulowany w polu karnym i rozjemca wskazał na „wapno”, z którego pewnie trafił sam poszkodowany. Na początku drugiej odsłony wynik ustalił Płonka wykorzystując gapiostwo obrony. Miejscowi dążyli do odrobienia strat ale tylko raz poważniej zagrozili bramce Lipki, kiedy to z dwóch metrów w poprzeczką trafił Zieliński.

– Nastawiliśmy się, że jedziemy powalczyć o trzy punkty i plan się udało wykonać. Drużyna realizowała konsekwentnie plan założony przed meczem i serdecznie gratuluję chłopakom wygranej – cieszył się po meczu trener Głogovii Adam Wałczyk.

KS Wiązownica - Głogovia Głogów Młp. 1:3 (1:2)

Bramki: 1:0 Zieliński 20-karny, 1:1 Płonka 35, 1:2 Pałys-Rydzik 43-karny, 1:3 Płonka 51.