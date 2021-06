4 liga podkarpacka. Wisłok Wiśniowa zremisował u siebie z Izolatorem Boguchwała

- Miał też dzisiaj nie grać, ale wszedł tak trochę na siłę, bo boli go łydka i zdobył gola zaraz po wejściu - opowiada prezes klubu z Wiśniowej.

- Nie ukrywam, że problemy kadrowe mocno nam się teraz dają we znaki i dzisiaj pod tym względem było bardzo ciężko - przyznaje prezes Wisłoka Eugeniusz Niemiec. - Jakoś musimy jednak dokończyć ten sezon - dobrze, że do końca nie zostało już za wiele - dodaje.

Goście dosyć szybko objęli prowadzenie, ale to nie był koniec bramkowych emocji, bo w końcówce pierwszej połowy najpierw cieszył się Wisłok, a zaraz potem Izolator ponownie odskoczył na jednego gola. Autorem obu trafień dla gości był Przemysław Nalepka. Warto dodać, że "Izolacja" zagrała dzisiaj w ustawieniu z dwoma napastnikami, a zazwyczaj ma trzech. Swoje kłopoty miał natomiast Wisłok.

Potem oba zespoły miały swoje szanse, ale nie padła już żadna bramka.

- Wydaje mi się, że to wynik sprawiedliwy jeśli popatrzymy na to, co działo się na boisku - podsumowuje Eugeniusz Niemiec.

Wisłok Wiśniowa - Izolator Boguchwała 2:2 (1:2)

Bramki: 0:1 Nalepka 10, 1:1 Nowak 43, 1:2 Nalepka 45+1, 2:2 Szymański 52.

Wisłok: Kaszuba - Ziemba, Guzek ż (75 Koczela ż), Orzech, Złamaniec, Wiktor, Nowak żżcz[80), Złotek (87 Kruk), Maik ż, Szafar, Kasperkowicz ż (50 Szymański). Trener Andrzej Szymański.

Izolator: Ziobro - Łeń (83 Buda), Cach ż, Lukanzu ż, Worosz - Wilk, Ciemierkiewicz (46 Dobrzański), Daniel, Kowal - Nalepka (75 Penar), Dudek ż. Trener Bartosz Zołotar.

Sędziował Szydełko (Rzeszów). Widzów 100.