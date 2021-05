4 liga podkarpacka. Wisłok Wiśniowa zremisował z JKS-em Jarosław. Po przerwie był prawdziwy rollercoaster

Faworytem był Wisłok Wiśniowa, który w poprzednich 5 meczach ugrał 13 punktów. JKS Jarosław w tym czasie nie zdobył punktu, ani bramki.

Mecz w Wiśniowej od początku były żywy i działo się sporo, a w drugiej połowie to był już prawdziwy rollercoaster. Jedni wychodzili na prowadzenie, by za chwilę znów był remis.

Końcowy wynik został ustalony w 69. minucie, ale to nie był koniec emocji. Zaraz po golu na 2:2 świetną szansę mieli przyjezdni, by znów być na plusie, a w odpowiedzi miejscowi trafili w słupek. Już drugi raz w tym dniu. Wymiana ciosów trwała wręcz do ostatnich sekund, ale rezultat nie uległ już zmianie.