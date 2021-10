4 liga podkarpacka: Wpadka JKS-u Jarosław i pierwszy historyczny punkt Czarnych Trześń

Goście sprawili ogromną niespodziankę, bowiem zdobyli pierwszy, historyczny punkt w rozgrywkach czwartej ligi, na ciężkim terenie w Jarosławiu, gdzie łatwo rywalom o punkty nie jest. Jarosławianie przystępowali do pojedynku jako zdecydowany faworyt, po środowym okazałym zwycięstwie w pucharowych rozgrywkach nad Sokołem Sieniawa.

W całym meczu gospodarze dyktowali warunki gry, przeważali, lecz nie przekładało się to za bardzo na stwarzane sytuacje. Mieli ich oczywiście kilka w całym pojedynku, ale żadnej nie potrafili zamienić na gola. W 15. minucie Paweł Hass przymierzył z półwoleja i futbolówka wylądowała na poprzeczce. Siedem minut później rajd przeprowadził Bała, podał do Pawlaka, ten uderzył z pierwszej piłki, lecz nad poprzeczką. W 40. minucie Sobolewski umieścił piłkę w bramce, ale tym razem arbiter dopatrzył się spalonego.

W drugiej odsłonie obraz gry nie zmienił się. Gospodarze nacierali, lecz swoje akcje rozgrywali zbyt wolno, by zaskoczyć obronę Czarnych. Z upływem czasu zaczęła się również wdzierać nerwowość w poczynaniach podopiecznych Arkadiusza Barana, co pomagało gościom, którzy starali się kontrować rywala. W 67. minucie dobre podanie od Ptasznika otrzymał Hass, ale jego próba nie znalazła drogi do celu. Debiut w barwach JKS-u zaliczył Kolumbijczyk Cardenas. Jego wejście na murawę ożywiło nieco poczynania kolegów, ale zabrakło kluczowego dogrania pod bramką Rudolfa. Czarni najlepszą okazję na gola mieli w 83. minucie. Z rzutu rożnego dogrywał Soboń, głową przymierzył Łebek i Dudek sparował piłkę nad poprzeczkę. W samej końcówce niezłą okazję miał Kopcio, lecz jego próba w środek bramki nie była zbyt wielkim problemem dla golkipera gości i goście mogli cieszyć się z pierwszego punktu, zdobytego w rozgrywkach czwartej ligi.