4 liga podkarpacka. Wygrana Legionu Pilzno ze Startem Pruchnik po ciężkiej walce [RELACJA]

Zespół z Pilzna wyszedł na prowadzenie po rzucie karnym, podyktowanym za faul, który pewnym trafieniem na gola zamienił Barycza. Start swoją szansę zwęszył na początku drugiej odsłony, kiedy to w polu karnym faulowany był Rabczak i Bochnak pewnie egzekwował „jedenastkę”. Następnie goście mieli dwie okazje, by prowadzić, lecz na drodze do celu stał dobrze dysponowany Kochan. Miejscowi dopiero w samej końcówce pokusili się o trafienia. Najpierw Tragarz po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdobył drugiego gola. Kilka minut później zza pola karnego z rzutu wolnego tuż przy słupku przymierzył precyzyjnie Mazur. W samej końcówce w zamieszaniu podbramkowym wynik ustalił Dereń.

Legion Pilzno - Start Pruchnik 4:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Barycza 14-karny, 1:1 Bochnak 50-karny, 2:1 Tragarz 79, 3:1 Mazur 85, 4:1 Dereń 90.

Legion: Kochan – Gliwa, Tragarz, Kędzior (12 Nalepka, 90 Cichowski), Chmura (46 Sztuka ż), Manzo ż, Kuczek (46 Dereń), Mazur, Misztal, Pęcak, Barycza. Trener Roman Gruszecki.