4 liga podkarpacka. Wygrana Piasta Tuczempy z Sokołem Kolbuszowa Dolna po rzucie rożnym

W całym meczu obie jedenastki nie stworzyły zbyt wielu okazji na gole. W pierwszej odsłonie dwukrotnie próbował Szymański, lecz był blokowany przez obrońców Piasta. W rewanżu po dograniu z rzutu rożnego Wielgosza powstało zamieszanie pod bramką Mazurka i obrońcy dwa razy wybijali futbolówkę. Z rzutu wolnego z dystansu przymierzył Demski i golkiper gości z trudem odbił futbolówkę przed siebie. W drugiej odsłonie niezłą okazję miał Miazga, lecz wyrzucony do boku oddał strzał, który na rzut rożny sparował Jakiel. W 72. minucie po składnej akcji z ostrego kąta przymierzył Wiącek i bramkarz Sokoła wybił piłkę na rzut rożny. Dośrodkował Wielgosz, piłkę na bliższym słupku przepuścił sprytnie Wiącek i Buczkowski wpakował futbolówkę do bramki. Przyjezdni zerwali się do odrabiania strat ale nie stworzyli poważnego zagrożenia. W doliczonym czasie gry po kontrze podwyższyć mógł Suberlak, jednak jego próbę wybił na rzut rożny Mazurek.