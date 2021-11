4 liga podkarpacka. Zwycięstwo Stali Sanok nad Piastem Tuczempy mimo gry w osłabieniu [ZDJĘCIA]

Gospodarze rozpoczęli bojowo, przeważając w pierwszej fazie spotkania. Już w 6. min powinno być 1:0, lecz w akcji dwóch na jednego Damian Niemczyk niepotrzebnie uderzał, zamiast podawać do Kamila Adamiaka. Później groźnie z dystansu strzelali wspomniany Niemczyk i Jakub Ząbkiewicz. Piast na pierwszą okazję czekał ponad pół godziny, jednak główka Przemysława Zielińskiego nie miała odpowiedniej precyzji. A że zmarnowane okazje lubią się mścić, to chwilę później sanoczanom prowadzenie dał Szymon Słysz, po solowej akcji trafiając w krótki róg. Goście mogli wyrównać tuż przed przerwą, ale Mateusz Jagniszczak kapitalnie wybronił płaskie uderzenie Przemysława Zielińskiego.

Chwilę po zmianie stron za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Andrew Rivera i stalowcy musieli radzić sobie w dziesiątkę. Siłą rzeczy drużyna z Tuczempów uzyskała przewagę, w końcu doprowadzając do wyrównania. Po faulu Jakuba Ząkbiewicza na Patryku Strawie z rzutu karnego pewnie trafił Damian Demski. Wydawało się, że Piast pójdzie za ciosem, tymczasem strata gola wyraźnie podrażniła stalowców. Mimo gry w osłabieniu zaczęli odważniej atakować, co wkrótce przyniosło efekt. Po wybitej centrze z wolnego piłka ponownie trafiła przed bramkę gości, gdzie celną główką do siatki trafił Suszko. Chwilę później bombę z dystansu odpalił Niemczyk, jednak Dominik Jakiel - nota bene wychowanek Ekoballu - popisał się kapitalna paradą. W doliczonym czasie stalowcy mogli ostatecznie dobić rywali, ale strzelając z dystansu do opuszczonej bramki gości Kacper Słysz nie przymierzył jak należy.