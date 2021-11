4 liga. Polonia Przemyśl lepsza od MKS-u Kańczuga w drugiej połowie. Dwa gole Kamila Janasa [ZDJĘCIA]

Pierwsza połowa meczu przy Sanockiej nie zachwyciła, a wynik remisowy był niespodzianką. Najpierw gola z rzutu karnego strzelił Hryhorii Zanko. Wcześniej w "szesnastce" faulowany był Mateusz Wanat. Goście wyrównali w 32. min, gdy Waldemar Znamieńczyków wykorzystał podbramkowe zamieszkanie.

Po zmianie stron Polonia ruszyła do ataku. Strzelali Piotr Kuźniar, Zanko i Kamil Janas. Piłka mijała jednak światło bramki. W 58. min próbował odpowiedzieć Daniel Ostrzywilk, ale dobrze z bramki wyszedł Gracjan Maciewicz. Chwile potem w podobnej sytuacji mniej szczęścia miał Adrian Przewrocki; przelobował go Zanko, a do pustej bramki strzelił Janas. W 68. min pechowcem po stronie MKS-u był Kamil Borcz; futbolówka po strzale Janasa odbiła się od kapitana gości i wpadła do siatki. Było 3:1 dla Polonii.