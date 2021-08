4 liga. Radosław Macnar uratował remis dla Arłamowa Bieszczady Ustrzyki Dolne [RELACJA]

Przypomnijmy, że napastnik Arłamowa/Bieszczadów na inaugurację zdobył 2 gole z Piastem Tuczempy (2:4), następnie w drugiej kolejce nastrzelał aż 4 bramki Kańczudze (5:0), a z Błękitnymi wyrównał w końcówce pięknym strzałem z dystansu, z ponad 20 metrów. Bilans lidera strzelców byłby jeszcze okazalszy, gdyby piłka po jego uderzeniu głową w 86. minucie wpadła do siatki, a nie trafiła w słupek.

Generalnie gospodarzom mecz się nie ułożył po myśli, ale po stracie gola zdominowali rywala i cały czas dążyli do wyrównania. Cel osiągnęli i dopisują do swojego dorobku kolejny punkt. Goście mogli w 79. minucie podwyższyć rezultat, jednakże nie wykorzystali znakomitej szansy, kiedy dwóch przyjezdnych prowadziło akcję na bramkarza Ustrzyk. Zdążyli obrońcy i wybili piłkę składającemu się do strzału na 6 metrze napastnikowi Błękitnych.

Arłamów Bieszczady Ustrzyki Dolne - Błękitni Ropczyce 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Bieniek 17, 1:1 Macnar 82.