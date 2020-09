4 liga. Sokół Nisko przegrał u siebie z Błękitnymi Ropczyce 1:2 [ZDJĘCIA]

Ceny paliw w niższe o 30 - 40 gr? Od piątku paliwa tańsze na wybranych stacjach

O około 30-40 groszy będzie tańsze paliwo na wybranych stacjach w Rzeszowie. Akcja potrwa od piątku (4 września) rano do niedzieli (6 września) wieczorem. Wszystko, żeby skłonić inne stacje do obniżki cen i zachęcić mieszkańców do tankowania w tańszych punktach na mapie naszego m...