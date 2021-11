4 liga. Zwycięski powrót Józefa Stefanika na trenerską ławkę Igloopolu Dębica [ZDJĘCIA]

Biało-niebiescy byli aktywni, grali z animuszem i determinacją. Mimo to na przerwę schodzili przegrywając, a gdyby nie uśmiechnęło się do nich szczęście, to strata mogła być nawet dwubramkowa. Okazało się bowiem, że goście są bardzo groźni ze stałych fragmentów gry. Kiedy przed upływem kwadransa szarżującego Sebastiana Pawlaka w okolicach 20 metra sfaulował Aleksander Ligęzka, wolnego na bramkę zamienił Kamil Bała. Po upływie kolejnego kwadransa przyjezdni znów mieli rzut wolny z podobnego miejsca. Tym razem do piłki podszedł Cardenas i… trafił w słupek.

Od początku drugiej połowy dębiczanie rzucili się do odrabiania strat. Z rzutu wolnego próbował Łukasz Stefanik, ale uderzył zbyt lekko, żeby zaskoczyć Arnolda Dudka. Akcja dająca wyrównanie rozpoczęła się w środku boiska, gdzie piłkę wywalczył Kamil Rokita. Zagrał na prawo do Kamila Kasprzykowskiego, ten dośrodkował, a Dawid Rokita strzałem głową przy słupku zdobył gola.