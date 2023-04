4 maja rusza maturalny maraton. Na jakie tematy z języka polskiego liczą zdający? [WIDEO]

Matura w formule 2023 z języka polskiego będzie się składała z trzech części. Pierwsza obejmuje zestawienie dwóch tekstów na zbliżony temat oraz zadań dotyczących tych tekstów. Druga to test historycznoliteracki a trzecia to wypracowanie (dwa tematy do wyboru bez narzucania lektury obowiązkowej). Egzamin potrwa 4 godziny.

Jak maturzyści z II LO w Rzeszowie zamierzają spędzić ostatnie chwile przed egzaminem?

- Myślę, że trzeba ten czas wykorzystać na powtórki, ale dosłownie takie ostatnie, bo główna część nauki już za mną - mówił nam Mikołaj Wacław. - Oczywiście należy wypocząć i nie stresować się za bardzo egzaminem.

Chciałby, aby na maturze z języka polskiego pojawił się temat, który mógłby powiązać z „Lalką”, ponieważ tę lekturę ma dość dobrze opracowaną.