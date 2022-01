4 stycznia mamy 11 670 nowych zakażeń koronawirusem i 433 kolejne zgony. Na Podkarpaciu 565 przypadków

- Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej - powiedział w Polsat News Waldemar Kraska. Wiceminister poinformował, że ostatniej doby wykonano ponad 104 tys. testów na obecność koronawirusa.